Sanremo: grande festa alla residenza 'Anni Azzurri' per la prima edizione di 'Miss Franchiolo' (Foto)

Grande festa alla Residenza Anni Azzurri "B. Franchiolo" di Sanremo dove, nei giorni scorsi, si è svolta una speciale iniziativa natalizia con l’elezione di “Miss Franchiolo”. Un momento di svago e divertimento organizzato dal Direttore Stefano Faraldi e dall'animatrice Raffaella Zantedeschi, in collaborazione con la Gori Hair School.



I giovani allievi e i docenti della scuola per parrucchieri, hanno infatti dato vita ad una vera e propria passerella che ha visto gli ospiti sfilare con un total look, ispirato a momenti significativi della loro vita. Tante le “modelle” ed i “modelli” che in un clima di festa hanno sfilato durante la serata. Alla fine la fascia di “Miss Franchiolo” è stata assegnata alla signora Silvana.



La giornata si è conclusa con premi speciali e regali per tutti in piena atmosfera natalizia. Grande la soddisfazione degli organizzatori per un’iniziativa che ha regalato agli ospiti della residenza un pomeriggio di sorrisi e allegria.