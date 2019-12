Sanremo: ecco gli orari della chiesa di Santo Stefano per le festività natalizie

Sono già passati due Natali da quando la chiesa di Santo Stefano (ex Gesuiti) in piazza Cassini in Sanremo, ha riaperto al culto.

In essa, per volontà del Vescovo Suetta, si celebra quotidianamente ed esclusivamente la Messa in rito antico, quello cosiddetto tridentino (precedente alla riforma del Concilio Vaticano II) come autorizzato da Papa Benedetto XVI (col motu Proprio "Summorum Pontificum").

Anche quest'anno quindi per i fedeli e i turisti che volessero seguire le festività natalizie con spirito "tradizionale", con canti in gregoriano e preghiere in latino, ecco gli orari delle celebrazioni: martedì 24, ore 22.30 - S. Messa cantata "in vigilia Nativitatis Domini"; mercoledì 25, S. Natale di N.S.G.C., ore 17:30 - S. Messa cantata "in Nativitate Domini"; giovedì 26, S. Stefano Protomartire, ore 17:30 - S. Messa cantata festa del titolo della chiesa.; 29, ore 17:30 - S. Messa cantata "infra octavam Nativitatis Domini"

martedi 31, S. Silvestro, ore 17:30 - S. Messa cantata e canto del "Te Deum" ; mercoledì 1° , ottava del S. Natale, ore 17:30 - S. Messa cantata e canto del "Veni Creator"

, Epifania di N.S.G.C., ore 17:30 - S. Messa cantata; , Sacra Famiglia, ore 17:30 - S. Messa cantata.

Ogni celebrazione sarà preceduta, alle 16.30 dall'Esposizione del Ss.mo Sacramento, dal S. Rosario e dalla Benedizione Eucaristica.