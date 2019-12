Sanremo: a Palazzo Roverizio l'esibizione degli alunni della scuola di musica “Ottorino Respighi”

Grande successo di pubblico nella splendida cornice del salone di Palazzo Roverizio a Sanremo per gli allievi della Scuola di Musica “Ottorino Respighi” che hanno eseguito brani natalizi per un "Natale in Musica" coinvolgente ed emozionante.

I brani hanno spaziato dai classici come “White Christmas" di Berlin alla ritmata “Santa Claus is coming to town” di Mariah Carey che ha concluso questo pomeriggio musicale, coinvolgendo tutti gli allievi e gli insegnanti



Per la classe di pianoforte: Sara Pannuti, Martino Provazza, Pietro Franza, Elisa Serpilli, Andrea Bottero, Lorenzo Cottali, Maria Pia Canina Astraldi, Martin Prenga, Gian Carlo Bettinelli, Maria Silvana Sicari, Ludovico Rossano, Roberta Durazzi, Federico Pastorelli, Maria Ludovica Tiri, e dell'associazione Amadeus di Imperia Simone Crisci ed Emma Bertone.

Per la classe di canto: Sveva Blancardi, Noelle Cirulli, Maria Julia Barozzi, Giulia Lenzi, Sofia Maceri, Rovena Salliu, Camilla Salis, Maria Ludovica Tiri.

Per la classe di chitarra Samuele Sichetti e per la classe di flauto Maria Boeri.

Per la classe di musica d'insieme sono stati impegnati in medley natalizi i ragazzi dell'associazione O.A.S.I. e tutti gli allievi della Scuola Respighi con il coro finale.