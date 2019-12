Imperia: Natale al M.A.C.I. con la mostra ‘Emulsioni d’Etiopia e il nuovo percorso della Collezione Invernizzi

Il M.A.CI. Museo Arte Contemporanea Imperia rimarrà aperto per tutte le vacanze di Natale, dal 27 Dicembre al 5 Gennaio, regalando importanti novità al pubblico.

La Collezione permanente Architetto Lino Invernizzi si presenterà infatti con una nuova veste, grazie allla conclusione dell’allestimento multimediale - frutto del lavoro portato avanti dalla Società Cooperativa CMC/ Nidodiragno Produzioni in collaborazione con l’Adac Archivio Arte Contemporanea di Genova e il DIRAAS - Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo, e realizzato grazie al finanziamento stanziato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Imperia.

Il nuovo percorso espositivo si arricchisce ora con una serie di pannelli illustrativi, redatti in lingua italiana ed inglese, che esporranno ai visitatori il fil rouge che accomuna le opere distribuite lungo le 8 sale di Villa Faravelli, dimora storica degli anni ‘30 e sede della Collezione Invernizzi.

L’inserimento dei pannelli rappresenta dunque lo step finale di un lavoro di ricerca che ha portato alla realizzazione di una serie di installazioni multimediali che permettono di approfondire la storia di Villa Faravelli e della Collezione Invernizzi, nonché degli artisti esposti.

I pannelli illustrativi si aggiungono infatti alle audioguide in lingua italiana e inglese, e alle due postazioni interattive: un primo schermo all’ accoglienza, che trasmette filmati e interviste sulla storia della Famiglia Invernizzi e sull’architettura di Villa Faravelli, e un secondo schermo al piano superiore, che permette di navigare in modo interattivo ed autonomo attraverso le schede di presentazione della vita e delle opere degli artisti della Collezione permanente.

Al M.A.C.I. prosegue infine nelle vacanze natalizie la mostra temporanea “Emulsioni d’Etiopia” di Luigi Simeoni e curata da Antonella Viale: il successo dell’esposizione, il tema e il gran numero di visitatori, hanno indotto il Museo e l’Amministrazione civica a prolungare l’allestimento, per offrire l’idea di un Natale in cui la spiritualità prenda il sopravvento su ogni altra emozione o obbligo sociale, in cui la festività cristiana sia vista nel suo aspetto sacro, quasi una conquista ottenuta a prezzo di un lungo cammino.

L'esposizione è frutto di un reportage realizzato a Lalibela nel 2016 ed è divisa in tre sezioni tematiche. Alle immagini dedicate al Genna (il Natale cristiano copto), Simeoni alterna ritratti e scene di vita quotidiana, offrendo un contesto realistico oltre che estetico, per non ridurre a folclore un momento di alta spiritualità.

La mostra temporanea e il nuovo percorso di visita vogliono essere il biglietto di auguri del M.A.C.I. per il Natale 2019, rivolto a chi ha accompagnato e sostenuto il museo anche quest’anno e a chi ha appena scoperto i suoi spazi dedicati all’arte e alla cultura.

Fino a Domenica 5 Gennaio sarà possibile visitare “Emulsioni d’Etiopia” negli orari di apertura del M.A.C.I. (Venerdì & Domenica 16.00 / 19.00 e Sabato 10.00 / 13.00 e 16.00 / 19.00) con un biglietto di ingresso a 2,00 euro.

Durante le vacanze natalizie l’ingresso alla Collezione permanente Architetto Lino Invernizzi e al suo nuovo percorso di visita sarà inoltre a 5,00 euro per tutti i visitatori anziché 8,00.

M.A.C.I. - Museo Arte Contemporanea Imperia

Orari di apertura dal 27 Dicembre 2019 al 5 Gennaio 2020

Venerdì & Domenica 16.00 / 19.00

Sabato 10.00 / 13.00 e 16.00 / 19.00

Ingresso alla mostra “Emulsioni d’Etiopia” di Luigi Simeoni euro 2,00

Ingresso alla Collezione permanente Architetto Lino Invernizzi e al nuovo percorso di visita euro 5,00