Imperia: mercoledì prossimo, a Santo Stefano, l'allenamento natalizio del 'Marathon Club'

Si svolgerà giovedì prossimo, 26 dicembre, il tradizionale incontro natalizio, organizzato dal Marathon Club Imperia per un allenamento collettivo tra le vie della città.

Una occasione per scambiarsi gli auguri per un nuovo anno all’insegna dello sport e del benessere fisico e mentale, dove la corsa e il movimento hanno un ruolo importante. Per tutti coloro che desiderano partecipare il ritrovo è fissato per le 9.45 per la foto di gruppo, al Parco Urbano di Impera con partenza alle 10.

L’allenamento sarà svolto ad andature non elevate per poter restare tutti insieme fino alla fine dopo circa 8 km tra le vie della città. Arrivati al Parco Urbano panettone e spumante per tutti.