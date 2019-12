Diano Marina: venerdì concerto del Coro Mongioje nella sala consiliare del Comune

Venerdì il Coro Mongioje di Imperia augurerà buon Natale e buone Feste al suo pubblico con un concerto di brani natalizi, e non solo. Il concerto prevede l’esibizione del coro Mongioje di Imperia nella Sala Consiliare del Comune di Diano Marina e avrà inizio alle 21 con ingresso libero e gratuito.



Non si esaurisce però qui il Natale del Coro Mongioje, che sarà domenica alle 21 a Pietrabruna. Il 2020 si aprirà invece con un appuntamento domenica 5 gennaio alle 16 a Montegrosso Pian Latte, e con la doppia esibizione di sabato 11 gennaio alle 16 alla casa di riposo Betlemme e, alle 20, in concerto a Varcavello, Diano Castello.



Il Coro Mongioje rappresenta una delle esperienze più importanti di canto corale della provincia di Imperia. Dopo la partecipazione nel 2019 all’album DNA del collettivo Deproducers con una serie di incisioni effettuate a Imperia, presso l’Oratorio di San Pietro grazie alla collaborazione con il Maestro Vittorio Cosma, il Coro prosegue la sua attività e cerca nuove voci da inserire nel gruppo per tramandare una storia di passione e amore per la musica.

Il Coro Mongioje offre la possibilità di avvicinarsi al canto corale con ascolti e lezioni di prova in corso da settembre 2019. Per informazioni e contatti è possibile contattare il Coro sulla pagina Facebook: @CoroMongiojeIM.