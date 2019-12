Apricale: sabato 28 dicembre concerto al Castello con Fabio Rinaudo e Claudio De Angeli

Sabato 28 dicembre, alle ore 16.30, ad Apricale si terrà un concerto al Castello con Fabio Rinaudo e Claudio De Angeli, dal titolo "Racconti di Cornamuse ed antichi suoni dell'aria". Si tratta di un evento organizzato dalla Associazione socio-culturale "La Cascina del Sole".



"Al termine dell'esibizione, al pubblico pagante, verranno offerti zabaione e pansarole in piazza accanto al fuoco di Natale. Costo del biglietto: 10 euro per gli adulti, 5 euro per i ragazzi ed i soci dell'associazione, gratis per i bambini" - ricordano gli organizzatori.