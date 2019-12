Al via a Vallecrosia il primo laboratorio di comunità. Nell’ambito del progetto del Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus e ARCI “Lost in Education”, presso la sala polivalente del Comune di Vallecrosia in collaborazione con l’I.C.Doria e con la partecipazione dell'amministrazione locale, di alunni, insegnanti e genitori, rappresentanti delle associazioni locali è stata presentata l’iniziativa dedicata al contrasto della povertà educativa.

Il laboratorio di comunità e il primo passo dopo la fase iniziale del progetto, svolta all'interno dell’IC Doria con gli studenti di tre classi pilota per la realizzazione di una Mappa della Comunità Educante con l'aiuto di un educatore e di un formatore, per presentare alla cittadinanza il risultato di questa indagine. Lo scopo di questi laboratori e quello di innescare un dialogo ed un confronto con tutti gli attori della comunità rispetto ai temi centrali del progetto, partendo dal punto di vista dei ragazzi che deve essere arricchito da parte tutti gli altri interlocutori del territorio che si riconoscono nel progetto e che vogliono partecipare ad un processo virtuoso di prevenzione della povertà educativa.

Le basi teoriche partono da uno degli articoli della Convenzione dei Diritti dell'Infanzia dell'Adolescenza di cui quest'anno ricorre il trentennale: articolo 29, diritto ad un'educazione di qualità e in grado di sviluppare le piene potenzialità del ragazzo.

I ragazzi esprimono infatti una visione della scuola come un luogo chiuso e senza possibilità di "mettersi in gioco" di sperimentare quindi una libertà che per loro è alla base dell'educazione / della crescita.

Il Sindaco Biasi e la sua amministrazione sono intervenuti per ribadire l'adesione del comune di Vallecrosia al progetto e l'importanza di continuare sulla strada della costruzione di una comunità capace di generare fiducia, sicurezza, solidarietà, benessere. Alcuni rappresentanti hanno portato un contributo costruttivo mettendo in rete le realtà di cui si sono fatti portavoce.

Al termine della visione dei video, dalla discussione pubblica è emersa una volontà comune di includere i ragazzi nei processi di costruzione dei servizi rivolti a loro per individuare al meglio i loro concreti e reali bisogni, oltre a far emergere le loro risorse da mettere in gioco. Questo permetterebbe di lavorare insieme verso una direzione condivisa, maggiormente partecipata che realizza anche un utilizzo delle risorse pubbliche più vantaggioso per i cittadini.