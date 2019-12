A Bordighera, un grande evento per festeggiare l'arrivo del Nuovo Anno

Si preannuncia un Capodanno davvero speciale a Bordighera per festeggiare l'arrivo del 2020. L'evento, organizzato dall’amministrazione comunale, si svolgerà in piazza Garibaldi, nei pressi del mercato coperto, dalle 22 alle 2.30 di martedì 31 dicembre.Si potrà ballare e aspettare lo scoccare della mezzanotte con la musica di Claudio Guerrini e Marco Vallotta, noti speakers e deejay di RDS 100% Grandi Successi, e con quella dei Bop Frog, cover band romana il cui repertorio spazierà dal pop al rock e alla dance internazionale, dagli anni Settanta ad oggi. Poco prima del conto alla rovescia per l’inizio del nuovo anno si terrà inoltre il Laser Light Show, uno spettacolo di impatto con giochi di luce suggestivi.

I bar e locali adiacenti al luogo dell'evento saranno aperti fino al termine della manifestazione.

Per la città di Bordighera si tratta della prima edizione del “Capodanno in piazza”: sarà una notte speciale, da vivere insieme!