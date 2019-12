A Bordighera Babbo Natale vien dal mare: domani il tradizionale evento al porticciolo turistico

Domani, martedì, 24 dicembre, verso le 17:30, a Bordighera si ripeterà il tradizionale momento di Babbo Natale Sub che arriva dal mare. Sarà trasportato a riva da renne vestite in neoprene e dotate di lunghe pinne per approdare presso il porticciolo turistico.



Un evento per famiglie che risale al lontano 1995. "Il Centro Sub Riviera dei Fiori ripropone da 24 anni questo simpatico evento per la felicità dei numerosissimi bambini che, tutti gli anni nel tardo pomeriggio della vigilia di Natale, affollano i moli del porto, anche dopo le importanti mareggiate di questi anni che hanno messo a dura prova le strutture portuali. Caramelle, cioccolata calda e le foto di rito con Babbo Natale sulla sua colorata e luminosa slitta acquatica coronano la sua venuta" - ricordano gli organizzatori.