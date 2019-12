Taggia ed i danni da maltempo: il sindaco Conio "Da domani attiveremo la somma urgenza per regione Oxentina"

Il consiglio comunale di stasera a Taggia è servito al sindaco Mario Conio per relazionare l'assise su come si interverrà per far fronte ai danni causati dal maltempo delle ultime ore. Il primo cittadino ha spiegato: “Siamo stati colpiti duramente. La maggiore criticità è quella in regione Oxentina. Lì il rio si è aperto nuove strade scendendo verso valle e modificando il suo percorso. Per fortuna non ha provocato danni a persone".



"Ci sono fenomeni franosi che rendono impossibile raggiungere 8 case, con famiglie ed attività produttive che non possono passare. - ha detto il sindaco - Da domani attiveremo la somma urgenza con mezzi d'opera per regimentare il torrente e colmare alcune frane, nell'ottica di mettere in sicurezza l'area e permettere il transito delle persone. Esprimo solidarietà a nome di una voce unanime, del consiglio comunale, a chi sta vivendo momenti difficili”.



L'altro grave problema si è registrato sulla sponda sinistra del torrente Argentina. “Circa 20 metri di argine sono crollati. - ha sottolineato il sindaco - Ieri c'è stato sopralluogo d'urgenza con il governatore della Regione Liguria e siamo in contatto con la Protezione Civile regionale. Loro si faranno carico dell'intervento essendo di loro competenza su demanio fluviale. C'è stato detto che si attiveranno con celerità”.



Ulteriori criticità riguardano l'approvvigionamento idrico di alcune delle frazioni collinari tabiesi. “Amaie ha avuto serissimi danni alle sue condotte. - ha aggiunto il sindaco – Fino ieri Beuzi era senza acqua, oggi è stato applicato un bypass per riportare l'acqua nelle vasche comunali”.



Rimane ancora da risolvere analoga situazione per tre zone: Tuvi, Ferraie e Sorini. Domani ci sarà un nuovo sopralluogo sul posto ma poche ore fa è arrivata una buona notizia. Il Comune di Ventimiglia ha donato a Taggia la pompa necessaria a ripristinare la distribuzione idrica, combinata alla posa di una condotta idrica.



Il primo cittadino tabiese ha rimarcato l'importante intervento di solidarietà arrivato dall'amministrazione del sindaco Gaetano Scullino ringraziandola pubblicamente. Domani il sindaco Mario Conio si recherà di nuovo sul posto per valutare esattamente come intervenire e definire i tempi per dare risposte alle famiglie di queste zone.