Sanremo: verifiche sulla strada di valle Armea, si valuta la possibile apertura parziale ma se ne parlerà dopo l'analisi del geologo (Foto)

Quella di valle Armea è una vera e propria emergenza. Il torrente venerdì si è portato via parte della strada che tutti i giorni viene percorsa da lavoratori e fornitori delle aziende che operano in zona. E senza strada è difficile, quasi impossibile, lavorare.

Per questo gli uffici e i tecnici del Comune sono costantemente al lavoro per valutare la situazione e si starebbe pensando anche a una possibile riapertura parziale della strada. Serviranno le verifiche da parte del geologo per capire se la porzione di strada che si è salvata sia effettivamente sicura e, quindi, percorribile.

Per il momento quel tratto di strada Armea resta chiuso in attesa di ulteriore verifiche. L'ipotesi del Comune sarebbe quella di delimitare con i 'new jersey' l'area franata e liberare la restante.

Quella di strada Armea resta comunque una delle situazioni più delicate della zona. I lavori che serviranno per ripristinare la strada saranno lunghi e, soprattutto, onerosi. Bisognerà deviare il corso del torrente per ricostruire la carreggiata e metterla in sicurezza.