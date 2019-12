Sanremo: ok anche del geologo, a breve via Armea sarà aperta a senso unico alternato (Foto)

Come anticipato stamani dal nostro giornale (QUI), dopo un primo sopralluogo dell’Assessore Massimo Donzella, del dirigente Danilo Burastero e degli ingegneri comunali, questa mattina il tratto di strada ceduto in Valle Armea è stato ispezionato anche da un geologo.

Le sue rilevazioni hanno appurato che con le dovute opere di consolidamento il tratto di carreggiata rimasto integro è percorribile in sicurezza. L’ufficio tecnico ha quindi predisposto l’affidamento dei lavori in somma urgenza, al termine dei quali la strada parzializzata sarà riaperta al traffico.

L’Assessore Donzella: “Stamattina abbiamo subito approntato un piano d’emergenza per riaprire la strada il prima possibile, in attesa dei lavori più ampi e complessi che interesseranno anche l’alveo del torrente. Sentito il parere positivo del geologo, abbiamo subito proceduto con la somma urgenza, in modo da riaprire il transito veicolare il prima possibile su una strada fondamentale per le tante aziende che operano nell’alta Valle Armea. Ringrazio gli uffici tecnici del Comune che anche stamattina hanno lavorato con grande professionalità e tempismo”.

Inoltre, che dopo le necessarie verifiche statiche sugli alberi ad alto fusto ad opera dei tecnici degli uffici comunali competenti, è stata predisposta con ordinanza sindacale la riapertura dei cimiteri in Valle Armea e alla Foce. In quelli frazionali si stanno ultimando i rilievi e verranno quindi riaperti domani.