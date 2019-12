Sanremo: l'appello degli isolati in fondo a valle Armea “Non lasciateci da soli”. Tra loro anche una donna incinta (Foto e Video)

I volontari al lavoro in valle Armea

In un angolo di Ponente martoriato dall'ultima ondata di maltempo, alla nostra redazione arriva l'appello di chi si trova isolato dal mondo, con un torrente in piena che ha letteralmente 'mangiato' l'unica strada di collegamento.

Sono circa un decina le famiglie che abitano in fondo a valle Armea, oltre il cavalcavia dell'autostrada. Una zona periferica e che ora si appella al lavoro dei volontari per cercare un lento ritorno alla normalità. Tra loro anche una donna incinta che si dice (comprensibilmente) preoccupata per l'evolvere della situazione.

I residenti chiedono un aiuto concreto da parte del Comune. Per il momento i lavori sono affidati ai volontari della zona che si stanno dando da fare per rimuovere i detriti. I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile stanno dando supporto per i beni di prima necessità, ma serve qualcosa di più.