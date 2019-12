Sono stati eseguiti già nelle scorse ore i lavori per la sistemazione del muraglione crollato nei giorni scorsi a seguito dell'ondata di maltempo che tanti danni ha provocato in zona.

Il proprietario del terreno franato si è subito attivato per la rimozione della terra e dei detriti e per la messa in sicurezza della strada che, come si vede dalle foto che pubblichiamo, per fortuna non ha riportato danni.