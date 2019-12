Muzio: crolla una casa disabitata nella frazione di Pieve di Teco, Alessandri "Ulteriore simbolo di fragilità del nostro territorio" (Foto)

La mancata manutenzione e il maltempo degli ultimi giorni hanno provocato il crollo di una casa a Muzio, frazione di Pieve di Teco. Si tratta di una struttura disabitata da anni, ma comunque vicina ad altre abitazione occupate.

Il crollo sarebbe avvenuto ieri senza coinvolgere, per fortuna, alcuna persona. Questa mattina sul posto hanno fatto un sopralluogo i tecnici comunali insieme alla Polizia Municipale e a un ingegnere esterno che ha escluso la possibilità di ulteriori crolli per le abitazioni limitrofe scongiurando dunque l'evacuazione degli abitanti.

Ora la situazione passerà nelle mani del privato che dovrà provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sul fatto si è così espresso il sindaco Alessandro Alessandri a Imperianews: "Questo manifesta una volta in più la fragilità del nostro territorio. Fragilità dovuta non solo alle frane, ma anche alla mancata manutenzione del patrimonio urbanistico che con il tempo rischia di diventare sempre di più un problema per i comuni, ma anche e soprattutto per chi ancora decide di abitarli".