Mareggiata di ieri: spiaggia di Bussana invasa da detriti e legno, oggi attesi ancora forte vento e mare grosso (Foto)

Con le previsioni per oggi, che ci offrono vento ancora più forte di ieri, la situazione sulla nostra provincia non si preannuncia particolarmente leggera.

Il maltempo di venerdì ha provocato danni in tutto l’estremo ponente, con le piogge che hanno messo in ginocchio moltissime zone, soprattutto dell’entroterra. Ed ora ci si mette il vento, perché la mareggiata di ieri ha già provocato gravi problemi in diverse zone del litorale e mette paura quella che arriverà nella giornata odierna.

Le immagini che vi proponiamo oggi, dopo quelle drammatiche di ieri alla foce del torrente San Romolo e sul molo di Portosole, ci arrivano questa volta dalla spiaggia di Bussana, dove il litorale è stato letteralmente invaso di legni e detriti che ha portato il mare grosso.

Ora, ovviamente, c’è preoccupazione per la forza del vento e del mare, a cui oggi (fino a tarda sera) dovremo fa fronte. Si avranno venti da Nord-Ovest di burrasca con rinforzi e raffiche di burrasca forte che potranno raggiungere e localmente superare i 100 km/h, in particolare sui crinali e nelle valli esposte. Nelle prime ore locali mareggiate sulle coste esposte nella nostra provincia. E domani ancora mare molto mosso, seppur in attenuazione.

Unica consolazione il fatto che, fortunatamente, avremo cielo sereno almeno fino a Santo Stefano.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)