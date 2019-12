Badalucco: un paese in ginocchio, evacuati 15 residenti di località 'U Ciàn', il Sindaco "Il Governo deve aiutarci"

Dopo il sopralluogo di ieri del Governatore Toti, oggi il Sindaco di Badalucco Matteo Orengo ha attivato tutte le procedure in modo da far partire le somme urgenze necessarie ai lavori per garantire la sicurezza nella zona di ‘U cian’, dove a seguito del maltempo di venerdì una frana sta minacciando diverse abitazioni.

Contemporaneamente è stato costretto ad emanare una ordinanza di sgombero per 6 famiglie ed un totale di 15 residenti, la cui permanenza era troppo pericolosa, vista la situazione in cui si trova la zona dopo gli smottamenti di terreno. Orengo, che insieme a tutta la comunità sta lavorando senza sosta per aiutare i residenti della zona colpita chiede aiuto al Governo. E’ una richiesta disperata e basta vedere foto ed immagini per capire in che situazione sono i residenti de ‘U Cian’.

“Al momento non abbiamo una stima dei danni – ci ha detto Orengo – ma siamo nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro solo per la messa in sicurezza. Ma, se si vuole veramente dare un futuro sereno a queste famiglie e fare in modo che non debbano essere sgomberate in caso di precipitazioni come venerdì scorso, ne servono molti di più. Ora non ci resta che attendere che il Governo si decida ad emettere lo stato di calamità”.

In questo momento a Badalucco si lavora comunque, nonostante non ci siano sicurezze economiche da Roma: “Stiamo lavorando a nostro rischio e senza nessuna copertura – prosegue Orengo – perché c’è un versante da mettere in sicurezza e non sappiamo se verrà finanziato in qualche modo. Stiamo lavorando con la Protezione Civile e con l’associazione Alpini. Abbiamo liberato la parte pubblica dal fango e, domani, contiamo di liberare la parte privata. Oggi erano ben 23 i volontari che hanno lavorato con le ginocchia dentro il fango”.

La comunità di Badalucco ha reagito in modo orgoglioso: “Ma ci sentiamo abbandonati dal Governo – prosegue Orengo - perché è assolutamente che, al primo Consiglio dei Ministri, venga dichiarato lo stato di calamità. Siamo in un territorio allo stremo e serve una risposta efficace e tempestiva. Lo chiedo ai nostro parlamentari affinchè si facciano carico di questa emergenza e di non lasciarci soli. Abbiamo bisogno che, almeno il pericolo venga rimosso, altrimenti queste famiglie non potranno mai rientrare. E per il futuro serve un intervento efficace affinchè in casi come quelli di venerdì non si debba sempre abbandonare le abitazioni”.