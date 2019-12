Anche Ceriana in ginocchio dopo il maltempo: l'Amministrazione sta facendo la conta dei danni (Foto)

Sono centinaia di migliaia di euro i danni che si stanno contando in queste ore a Ceriana, piccolo centro dell’entroterra di Sanremo in Valle Armea che, insieme a Montalto ha visto il record delle precipitazioni, con oltre 300 millimetri di pioggia in 18 ore, venerdì scorso.

Il centro abitato, fortunatamente, non ha subito danni grazie ai lavori fatti dopo l’alluvione del 2000, quella devastante che, tra l’altro vide anche alcune vittime. Questa volta il problema arriva dalle campagne, dove i danni sono particolarmente ingenti, soprattutto le strade interpoderali che sono franate e non percorribili. La zona più colpita è quella della collina di fronte al paese, dove la strada ha ceduto in diversi punti ed una campagna è andata completamente devastata. I rii che si sono riempiti velocemente hanno creato gravi problemi, sono usciti dall’argine ed i 300 millimetri di pioggia hanno provocato danni ovunque.

Ovviamente, nel corso della precipitazione, sono stati evacuati i residenti della zona colpita dall’alluvione del 2000. In questo caso, superati i 150 millimetri, devono essere allontanati a scopo precauzionale dalle abitazioni. Ora sono regolarmente rientrati. Altri residenti stanno vivendo in questi giorni da amici e parenti, dopo i danni che hanno colpito le strade di accesso alle loro abitazioni.

Da tre giorni, ininterrottamente, l’Amministrazione comunale esegue una serie di sopralluoghi insieme ai Volontari della Protezione Civile, per fare la conta dei danni che ha inflitto la perturbazione. La situazione, come si può vedere dalle foto è molto critica, con alcune zone colpite in modo pesante, in particolare di fronte al paese: tra il ponte di Santa Lucia ed alcuni terreni purtroppo sono stati completamente devastati dalla furia dell’acqua e solo fortunatamente non ci sono stati danni alle persone.

L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Maurizio Caviglia, si è attivata immediatamente per valutare i danni e conteggiare le somme urgenze.