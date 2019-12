Ventimiglia: aspettando il Natale nei servizi alla prima infanzia in città al Nido d’infanzia ‘L’Aquilone’ di vico Arene

Gioiosa partecipazione di tutte le famiglie per una festa speciale di auguri insieme al Sindaco Gaetano Scullino, all’Assessore Mabel Riolfo e ad alcuni Consiglieri Comunali, che hanno portato i loro saluti ai presenti.

Tema dell’evento ‘Intrecci di luce’, con letture liberamente tratte da ‘Il Piccolo Principe’ di A. de Saint-Exupéry in atmosfera magica dove l’augurio simbolico che ognuno possa trovare la sua piccola stella è creata con luci e lampade costruite in precedenza dai genitori insieme ai loro bambini, sotto la guida esperta delle Educatrici.

Tutto il personale ed il cuoco, insieme al Dirigente Monica Bonelli ed alla Coordinatrice Pedagogica Maria Grazia Fossati hanno condiviso la realizzazione dell’iniziativa, in cui sono state anche documentate esperienze di frequenza al nido in questi primi mesi dell’anno educativo, da parte dei piccoli ospiti.

Allo ‘SpazioZeroSei’ di Via Al Capo a Ventimiglia Alta, genitori impegnati a creare un regalo unico, pensando al proprio bambino anche nel decidere per un dono non consueto, seguendo precise indicazioni di un esperto percussionista e costruttore di strumenti musicali. In un clima rilassato, operoso ed informale, il Maestro Maurizio Pettigiani, con la collaborazione degli operatori di Spazio ZeroSei, ha dato indicazioni a mamme e papà su come costruire e suonare semplici strumenti e farli suonare ai bambini, suggerendo come realizzarne altri a casa, insieme ai propri figli.

E’ stato realizzato, fra gli altri, un interessante “monocordo”: una piccola chitarra ad una sola corda. L’incontro caratterizza una tra le interessanti iniziative del percorso già in atto nel laboratorio sullo sviluppo della musicalità. Sono diverse inoltre le proposte educative offerte alle famiglie in laboratori coordinati nel progetto “Spazio Zerosei: luoghi di esperienze e pensieri per bambini e famiglie”, selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini, nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile possono essere.

Lo “Spazio ZeroSei” è stato aperto anche sabato scorso per letture con Kamishibai (piccolo teatro itinerante giapponese), un “intervento in trasferta” presso il mercato coperto di Bordighera per l’iniziativa del 28 dicembre sui “giochi di una volta” ed a Ventimiglia Alta, in piazza della Cattedrale il 4 gennaio con “L’officina della Befana”. Per bambini da zero a sei anni e loro genitori un vero e proprio concerto si svolgerà domenica 26 gennaio nella Sala Polivalente di Sant’Agostino a Ventimiglia.

Maggiori informazioni sul sito www.spaziozerosei.it/ventimiglia e sulla pagina facebook (spaziozerosei ventimiglia), in cui sono descritte dettagliatamente tutte le attività in calendario.