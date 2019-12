Vallecrosia: messa in sicurezza e prevenzione sulle strade, nel nuovo anno passaggi pedonali rialzati

A Vallecrosia proseguono i lavori per la sicurezza sulle strade. In questi giorni è stata ultimata l'opera di messa in sicurezza su via Colombo ma la vera novità riguarda l'arrivo di nuovi passaggi pedonali rialzati.



A darne notizia è il comandante della Polizia Locale, Elvio Bonsignore: "Nel prossimo mese di gennaio saranno oggetto di realizzazione anche diversi attraversamenti pedonali rialzati. Il tutto rivolto al miglioramento delle condizioni di sicurezza veicolare e pedonale. Ci scusiamo per il disagio eventualmente arrecato".

"Inoltre sono stati conclusi anche i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sull’Aurelia, per i quali si ringrazia come sempre l’A.n.a.s per la fattiva collaborazione. - aggiunge il comandante - La segnaletica è stata realizzata con l’utilizzo di nuovi componenti innovativi che hanno notevolmente aumentato la luminosità della vernice utilizzata e di conseguenza la visibilità".

Per il momento, in concomitanza con le feste, i lavori su Vallecrosia saranno sospesi. Terminato questo periodo, nel nuovo anno verranno apportate alcune modifiche alla segnaletica sulle vie: A. Custodi, San Rocco, Romana e solettone “Nord”.