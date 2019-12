Taggia: Ospedale di Carità Onlus, tradizionale festa di auguri per i 64 ospiti della residenza protetta

Lo scorso sabato nella Residenza Protetta Ospedale di Carità ONLUS di Taggia, si è svolta la tradizionale festa di Auguri in occasione del Santo Natale. La giornata è stata animata e partecipata da numerosissime persone, sia durante la Celebrazione della Santa Messa, sia durante i momenti di convivialità ed allegria in occasione dello scambio di Auguri. Significativo è stato inoltre il saluto di affetto rivolto a Mons. Antonio Arnaldi che per 16 anni ha presieduto la Fondazione accompagnandola in nella sua ristrutturazione organizzativa e nella costruzione della nuova sede che accoglie oggi 64 ospiti.



"Abbiamo piacere ogni anno di organizzare un momento prima del Natale in cui i nostri ospiti possano trascorrere un'intera giornata con i loro parenti, amici e persone che durante l'anno vivono la Struttura nel volontariato o nella semplice visita quotidiana" - ha spiegato il dott. Massimiliano Borioli.



Oltre al benvenuto al neo Presidente Don Nuccio Garibaldi, il Direttore Dott. Massimiliano Borioli ha voluto ringraziare tutto lo staff che con quotidiana dedizione dedica impegno nella cura degli ospiti, nonché a tutti coloro che vivono a vario titolo la struttura. “Un ringraziamento doveroso in un periodo quello del Natale che richiederebbe un rallentamento dei nostri frenetici ritmi per poter riconoscere l'affetto e la fiducia che ogni giorno, ma ancor più in questo momento, i familiari dei nostri ospiti ci manifestano” - ha sottolineato Borioli.

Il Direttore ha voluto ringraziare anche tutte le varie realtà associative che "...in questi giorni, ed in quelli a venire, ci portano allegria e freschezza con le più varie manifestazioni di affetto".