Sanremo: tapis roulant sempre fermi alla stazione, RFI chiede un finanziamento da 2 milioni per rifarli

La situazione dei tapis roulant alla stazione di Sanremo è spesso al limite dell’insopportabile. Trovarli tutti funzionanti è quasi una chimera ed è ormai la norma che almeno uno o due siano fuori uso. Capita, in giornate poco fortunate, che siano più quelli bloccati che quelli utilizzabili.

A seguito del nostro articolo l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino ha voluto precisare come, nel caso specifico, alcuni tapis roulant fossero effettivamente rotti mentre altri erano fermi perché qualcuno aveva pensato bene di schiacciare il pulsante di sicurezza per bloccarli. Ma il risultato non cambia: chi era in stazione in quel momento non aveva altra scelta che camminare.

Berrino, oltre alla precisazione sui fatti accaduti in stazione, ha anche dato un importante annuncio: Rete Ferroviaria Italiana ha chiesto un finanziamento di 2 milioni di euro per poterli rifare completamente. Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione per la stazione di Sanremo, complessa per logistica, che non può prescindere dai tapis roulant per raggiungere i binari oggettivamente molto lontani dall’ingresso.