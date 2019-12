Sanremo: 'Romeo & Giulietta', nel centro della città ecco il negozio 'Fashion' per gli amici a 4 zampe

Nel cuore della città di Sanremo, a pochi passi dal Casinò e dal Teatro Ariston, è nata una nuova realtà per gli amici a quattro zampe.

‘Romeo & Giulietta’, un accogliente salotto in via Cavour 31, dove troverete splendidi cuccioli provenienti da selezionatissimi allevamenti italiani in cerca di una amorevole famiglia. In boutique troverete i migliori brand Made in Italy, tra i più importanti: ‘For pets only’, ‘I love My dog’, ‘Charlotte’s Dress’, ‘Mon BON BON Milano’ e ‘Morso’.

Inoltre per la cura del vostro piccolo amico, ‘Iv San Bernard’, eccellenza italiana della dermo-cosmesi. Ma anche ‘Doggy Bag’ la pasticceria con prelibate dolcezze e idee per coccolare i vostri preziosi amici. Ad accogliere i clienti ci sarà la titolare, Giulia.