Sanremo: ondata di maltempo, alcuni disservizi per la fornitura dell'acqua, interviene l'Amaie

A seguito dell'ondata di maltempo di venerdì scorso si sono verificate numerose frane che hanno determinato la rottura in più punti delle condotte che conducono l'acqua dall'invaso di Tenarda e dal complesso delle sorgenti di Valle Oxentina a Sanremo.

Proprio per questo alcune zone collinari della città e alcune utenze in Comune di Taggia, servite dal cosiddetto ‘acquedotto di montagna’ potranno subire disservizi, anche prolungati, quali cali di pressione, acqua opalescente e, in alcuni casi estremi, la temporanea sospensione della fornitura.

Dal giorno stesso dell'evento Amaie si è attivata per risolvere le criticità, anche attraverso il collegamento dell'acquedotto del Roya mediante sollevamenti provvisori. “Nello scusarci per il disagio patito dagli utenti – sottolinea l’azienda – determinato peraltro da fenomeni meteorologici del tutto eccezionali, ringraziamo gli stessi per la comprensione che vorranno manifestare verso l'Azienda in questa particolare situazione”.