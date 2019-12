Pigna: due temerari oggi nelle acque del Rio Carne, un 'cimento' per sensibilizzare sul 'Paradiso naturale' (Foto)

Il cimento invernale solitamente si fa a Capodanno ma, questa volta, due temerari degli ‘Amici del Rio Carne’, hanno deciso di farlo ai laghetti del Rio di Pigna, splendidi anche nella loro veste invernale.

Si è svolta oggi una singolare manifestazione per sensibilizzare, ancora una volta, l'opinione pubblica nei confronti della conservazione di questo ‘Paradiso naturale’. I due temerari si sono immersi nelle gelide e turbinose acque dei laghetti per testimoniare, ancora una volta, quanto sia importante evitare la distruzione di questo luogo incontaminato.

Gabriele Kipewa, esperto in meditazione, ed il giovane Samuele Polpettini si sono immersi dopo alcuni momenti di profonda meditazione nonostante il termometro in acqua implacabilmente fisso sui 9 gradi. Durante il bagno sono stati poi innalzati alcuni cartelloni a sostegno della causa che si sta combattendo a Pigna dal 2016 per conservare questo ecosistema unico e delicatissimo.

Una singolare quanto unica manifestazione di solidarietà ed amore per questo luogo.