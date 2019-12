Imperia: servizio della Municipale con un solo agente, la Uil Fpl conferma la sua contrarietà

La Uil Fpl del Ponente Ligure interviene in merito allo svolgimento del servizio operativo di pronto intervento da effettuarsi da un solo operatore ad Imperia.

“Riconfermiamo quanto più volte ribadito in sede di trattativa in ordine alla prevenzione dei rischi per il personale della Polizia Locale. Questo ultimo atto è la continuazione di altri ordini di servizio im-partiti senza tener conto della dovuta prevenzione. Svolgere servizi notturni senza la dovuta dotazione, non avere un servizio radio efficiente ed in ultimo far effettuare da soli il servizio di pronto intervento vuol dire mandare i lavoratori allo sbaraglio, vuol dire non garantire la sicurezza lavorativa a chi con il suo lavoro garantisce la sicurezza dei cittadini”.

“Ci attiveremo nelle sedi opportune – termina la Uil Fpl - affinchè vengano poste in atto per i lavoratori della Polizia Locale del Comune di Imperia tutte le salvaguardie necessarie per tutelare la dovuta sicurezza”.