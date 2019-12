Al via questa sera “2 ciapetti con Federico” la nuova trasmissione di approfondimento del nostro giornale. Ospiti di Federico Marchi gli addetti stampa e i portavoce della provincia

Prende il via questa sera alle 21, in contemporanea sulle pagine Facebook di Sanremonews e di Imperianews, una nuova trasmissione web con che ogni settimana vi accompagnerà tra gli approfondimenti delle notizie. Federico Marchi conduce: “2 ciapetti con Federico”, il format televisivo in cui i protagonisti saranno messi, ad ogni puntata, in contattato diretto con il pubblico di casa, che potrà finalmente avere un ruolo da protagonista.

Ospiti di questa sera saranno: Mara Pardini, Alice Rinaldi e Santo Scarfone rispettivamente addetta stampa del comune di Sanremo, portavoce del comune di Taggia e Portavoce dell'organo di vertice del comune di Imperia.

I nostri lettori potranno partecipare ed essere parte attiva di tutte le puntate della trasmissione attraverso un’interazione diretta e con commenti a posteriori su Facebook. Tutto è concesso, ma sempre entro i limiti del confronto costruttivo e improntato sul rispetto reciproco.

Appuntamento a questa sera per la prima puntata speciale alle ore 21.00 sulle pagine facebook di Imperianews e Sanremonews

A partire da gennaio l'appuntamento sarà ogni martedì sera, sempre alle ore 21.00

A partire da gennaio l'appuntamento sarà ogni martedì sera, sempre alle ore 21.00

Vi invitiamo quindi a mettere mi piace alla pagina "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni, commenti e dove si potrà aprire un dibattito tra lettori sui temi trattati in trasmissione