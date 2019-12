Sport e salute: Riviera di ponente palestra a cielo aperto anche d’inverno. Assessore Viale: “Quest’anno grande lavoro per promozione dello sport nel senso di salute e inclusione sociale”

“La settimana di Natale è alle porte, una buona occasione per godere del nostro territorio, una palestra a cielo aperto bellissima e fruibile anche d’inverno, con le sue lunghe piste ciclabili e le sue passeggiate”. Parola dell’assessore alla sanità Sonia Viale, che in questi anni si è spesa per la promozione dello sport inteso come opportunità di inclusione sociale e per mantenersi in salute. Ne è la prova la rete di 18 Comuni del ponente ligure, la Community 'L’arco del benessere', riconosciuta da Aces Europa come 'European community of sport 2019'.



“Un’esperienza unica in Italia, proprio perché da subito abbiamo puntato sul binomio sport e salute" – dice la Viale, che è anche presidente del club della ciotola. Proprio domani, a Bussana di Sanremo, in occasione del 'Natale dello sportivo', si terrà l’evento promosso da Aces Europe e patrocinato da Regione Liguria per la consegna della ciotola natalizia a sportivi, Associazioni e Istituzioni che si sono distinti per la promozione del territorio e delle sue numerose opportunità offerte a cittadini e turisti di praticare attività sportive. E siccome il periodo prima di capodanno è tempo di bilanci, l’assessore afferma che “il bilancio di quest’anno è molto positivo perché non solo abbiamo ottenuto il riconoscimento della Community dell’imperiese, ma stiamo proseguendo il grande lavoro svolto con i Comuni savonesi dell’Italian Riviera, riconosciuti ‘Community of sport 2020, e abbiamo intenzione di continuare l’opera di coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio, che finora hanno risposto bene e con entusiasmo agli inviti della Regione".



“Ci tengo particolarmente a sottolineare che muoversi e tenersi attivi fa bene non solo ai giovani, ma anche alla fascia anziana della popolazione rappresentata nel ponente in alta percentuale. Una pedalata in compagnia, una bella camminata, magari assaporando le eccellenze della gastronomia ligure che sono prodotti sani e poveri di grassi, non può fare che bene al corpo e allo spirito”.