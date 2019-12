Maltempo: questo pomeriggio sopralluogo del Presidente Toti a Taggia e Badalucco

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, la vicepresidente Sonia Viale e gli assessori Marco Scajola e Gianni Berrino, a partire dalle 16.30 di oggi, faranno un sopralluogo a Taggia e Badalucco per visionare i danni causati dal maltempo e ringraziare i volontari che stanno lavorando senza sosta in queste ore. Alle 16.30 sarà in regione Bruxiae nel Comune di Taggia; successivamente si recherà a Badalucco in centro paese.