Il Ponente chiude il 2019 con un'altra emergenza maltempo: ora servono aiuti concreti dalla politica

Sanremo, Taggia, i piccoli Comuni e tutto il Ponente in generale chiudono il 2019 come proprio nessuno poteva immaginare. Un'altra emergenza maltempo che, nel giro di poche settimane, mette di nuovo in ginocchio un territorio già martoriato e (come se non bastasse) sempre più isolato dal resto d'Italia per le note problematiche sui trasporti.

I danni ammontano a centinaia di migliaia di euro, anche se una stima più precisa si avrà solo nei prossimi giorni quando le amministrazioni potranno concretamente fare la conta. E poi ci sono i privati: chi è rimasto isolato, chi evacuato, chi ha concrete difficoltà nel raggiungere casa. Situazioni ormai all'ordine del giorno in questo angolo di Liguria.

Ora, però, serve un passo avanti concreto da parte della politica. Ieri i sindaci di Sanremo, Taggia e Riva Ligure hanno alzato la voce chiedendo alla Regione che si faccia portavoce per ottenere lo stato di calamità naturale. Le casse delle amministrazioni non possono reggere un'altra ondata di maltempo e altri lavori da eseguire sul territorio. Perché non bisognerà solo riparare ciò che si è danneggiato, ma si dovranno anche mettere in sicurezza per il futuro le zone più a rischio. Valle Armea è solo un esempio, così come lo sono molte strade dell'entroterra.

E poi ci sono ancora situazioni in fase di evoluzione come il caso di Rocchetta Nervina, che attende a giorni un intervento provvisorio per essere nuovamente collegata alla strada principale, ma giustamente chiede anche un lavoro che renda definitiva e sicura la strada. Senza dimenticare i tanti danni che hanno subito le realtà meno note del nostro entroterra, piccoli Comuni o frazioni sparse tra le colline.

La politica deve dare una risposta concreta a chi tutti i giorni amministra un angolo d'Italia che, con il passare degli anni, sembra sempre di più nel centro del ciclone ogni qualvolta piove più del dovuto. L'appello è partito ieri con le dichiarazioni dei sindaci una volta cessata l'allerta, ora si attende una risposta. Da domani, intanto, i cantieri prenderanno il via per iniziare le prime riparazioni.