Venerdì prossimo, escursione crepuscolare alla scoperta dei presepi di Borgio Verezzi

Le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience propongono per venerdì 27 dicembre 2019 un’accattivante escursione serale tra le frazioni di Borgio Verezzi alla scoperta dei numerosi presepi che impreziosiscono i diversi borghi.

Sarà anche un’occasione per festeggiare, con un’esplosione di colori, le giornate che cominciano ad allungarsi.

Dall’azzurro del mare al rosa della 'pietra di Verezzi', dal bianco delle chiese al rosso del tramonto, tutto attirerà e stuzzicherà la vostra attenzione ed i vostri sensi.

Un’ombrosa lecceta nel primo tratto è un testimone vivente delle antiche foreste di questi maestosi alberi che, in epoche storiche, arrivavano a lambire il mare, lo stesso mare che sarà protagonista in tutto il percorso, avvicinandosi o allontanandosi a seconda del volere del sentiero.

È consigliabile, per chi ne fosse provvisto, di dotarsi di torcia o pila frontale.

Informazioni tecniche e logistiche: ritrovo ore 13,30 a Imperia o ore 14,30 a Borgio Verezzi (Sv) durata 3 ore; distanza 6 km circa, dislivello 300 metri circa; difficoltà E

Quota di partecipazione: euro 10,00 - gratuita per i ragazzi al di sotto dei quindici anni.

La quota comprende: escursione guidata con guida ambientale escursionistica associata AIGAE.

Equipaggiamento consigliato: scarponcini da trekking, pantaloni lunghi, pile o maglione, giacca a vento o cerata, guanti, acqua, torcia o pila frontale.

Iscrizione: obbligatoria entro le ore 12,00 del 27 dicembre 2019

Informazioni ed iscrizioni: guida ambientale escursionistica Rosso Marco - Cell 0039 3387718703 marcoebasta@yahoo.it, www.attraversolealpiliguri.eu, www.ponenteexperience.it