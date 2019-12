Imperia: domani la consegna delle borracce ai bambini. L'evento si arricchisce di tante esibizioni collaterali

Tutto pronto per la grande festa di Natale in Via Cascione durante la quale saranno donate le borracce agli studenti imperiesi delle scuole di infanzia e primarie.

L'evento, che si svolgerà lunedì 23 dicembre a partire dalle ore 15.30, si sta arricchendo di tanti momenti collaterali. Truccabimbi, artisti di strada e cantastorie sono attesi per donare ai più piccoli un pomeriggio spensierato e divertente.

Per ritirare la borraccia i bambini dovranno portare con loro il buono che gli è stato consegnato nei giorni scorsi in classe. Le borracce non distribuite verranno successivamente consegnate alle scuole, così come avverrà direttamente nelle classi la distribuzione tra i ragazzi delle medie.

In totale verranno donate quasi 4mila borracce, con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo di contenitori alternativi alla classica bottiglietta di plastica usa e getta.