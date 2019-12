Imperia: domani concerto prenatalizio dell'OpenOrchestra alla chiesa di Cristo Re

Dopo le esibizioni di sabato 7 dicembre a Taggia e di sabato 21 alla chiesa Luterana di Sanremo, l'OpenOrchestra terrà l'ultimo concerto prenatalizio lunedì alle 21.15, presso la chiesa di Cristo Re ad Imperia. L'OpenOrchestra, diretta da Marco Reghezza, proporrà un repertorio vario con musiche di Mozart, Franck, Bach, Albinoni, Beethoven, Rossini, Mussorgsky, Ravel, Saint-Saens, Morricone. L'ingresso al concerto è libero.

L'OpenOrchestra, che in questi ultimi mesi ha visto crescere notevolmente il suo numero di strumentisti, è sempre aperta a tutti coloro che desiderassero provare l'esperienza di suonare insieme ad altri appassionati. L'età non conta quando la passione per la musica prende il sopravvento.

Reghezza, docente di Teoria, Analisi e Composizione presso il Liceo Musicale di Albenga e all'IC "Cavour" di Ventimiglia, è stato nuovamente selezionato tra i musicisti che potranno presentare brani in prima assoluta al prossimo Festival del Compositore Ligure che si terrà il 21 maggio 2020 presso Palazzo Tursi a Genova alla presenza delle autorità cittadine.

In questi giorni è stato impegnato quale giurato del Concorso internazionale di Composizione "Città di Albenga" 2019 che vedrà il suo epilogo la sera del 30 dicembre con le premiazioni al Teatro San Carlo di Albenga. Inoltre suoi nuovi lavori strumentali saranno presentati il prossimo 26 gennaio dall'Orchestra Sinfonica di Bruxelles, sotto la direzione di Giacomo Di Tollo.