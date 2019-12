Imperia: alla Società Operaia lo spettacolo “LB - Una storia d'amore e di coltello” del Teatro del Banchéro

Grande successo al Teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Imperia per lo spettacolo del Teatro del Banchéro con “LB - Una storia d'amore e di coltello” all'interno della stagione di prosa diretta dall'attore Eugenio Ripepi.



“LB - Luigi Banchéro, una storia d’amore e di coltello”, di Gianni Cascone, diretta da Giorgia Brusco, è una produzione del Teatro del Banchéro, liberamente tratta dal romanzo “Luigi Banchéro“ di Carlo Cagnacci (1875). In scena sono andati: Alessandro Cirilli, Ambra Ghiglione, Alessandra Pavone, Andrea Bellanova, Giovanni de Mattia, Giovanna Marzuoli. La regia è stata a cura di Giorgia Brusco. “Tenevamo molto a questo spettacolo siccome dà il nome alla nostra Associazione - ha dichiarato la regista ai nostri microfoni - un lavoro che va avanti da tanti anni, Gianni Cascone ha riscritto il testo di Luigi Banchero per noi e lo ha teatralizzato. Siamo orgogliosi di portare in scena un po' di storia della nostra cultura, in questo caso di Taggia. Il Teatro del Banchero, da 24 anni, opera sul territorio come scuola ed ente di formazione teatrale”.

La vicenda di Luigi Banchéro è una storia vera accaduta a Taggia nel 1625 ed è stata protagonista, nei secoli che si sono succeduti, di testi più o meno romanzati, in prosa o in versi, che ne hanno alimentato la leggenda. All’inizio del Novecento diventò una pièce teatrale, con la regia di un giovanissimo Carmine Gallone, che poi si sarebbe dedicato al cinema.

LB, Luigi Banchéro è una storia che affonda le radici nella nostra terra, ma è anche una storia che è diventata radice del nostro Teatro. In questo gioco dialettico tra terra e teatro prende le mosse questa messa in scena dove il palcoscenico del teatro è inteso in modo più ampio come quello della vita.





Luigi Banchéro e Rosa Lanfranco sono due giovani di Taggia che stanno per sposarsi, a dispetto delle mire e dei desideri, sulla stessa Rosa del Marchese Lercari, che è il Podestà. I sei attori che salgono sul palco raccontano una storia drammatica, ma anche da ridere, indicandoci come la società del Seicento non fosse così diversa dall’Italia di oggi.