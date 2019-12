Grande successo anche per gli anni 70 del Festival della canzone, il terzo appuntamento della rassegna “70 anni in 7 giorni”.

Continua fra gli applausi la rassegna “70 anni in 7 giorni”, promossa dall’associazione OroNero, con la produzione di Simona De Melas, che ripercorre la storia della manifestazione musicale con la riproposta delle canzoni più famose intrecciate con gli aneddoti e i racconti di Claudio Porchia, autore del libro “Sanremo Story”.

Un pubblico numeroso ha partecipato ieri all’esibizione divertente e di grande livello musicale del gruppo musicale “Agita & Friends”, che ha riproposto le più belle melodie degli anni 70 alternate ai racconti su episodi della storia del festival e sul contesto sociale del periodo. Nei primi anni Settanta la popolarità del Festival è in continua ascesa e nel 1972 raggiunge quota 26 milioni di telespettatori, ma proprio dopo aver raggiunto questo record inizia un periodo di declino. Nel 1972 Amilcare Rambaldi fonda il Club Tenco, che nel 1974 promuoverà la prima edizione della rassegna dedicata ai cantautori; nel 1976 la televisione diventa a colori e l’anno dopo il Festival si sposta al teatro Ariston; in televisione aumentano le manifestazioni canore, prima fra tutte “Canzonissima”, che tolgono spazio e attenzione al festival di Sanremo, la canzone italiana subisce l’importazione di canzoni straniere, che sono sempre più presenti nelle hit parade dei dischi più venduti. Ma gli anni 70 segnano anche l’esordio sanremese per molti cantanti e gruppi musicali che segneranno la storia musicale del nostro paese. La manifestazione ha registrato anche una emozionante telefonata con il cantante Sandro Giacobbe, grande protagonista del festival degli anni 70.



Grazie al Comune di Sanremo ed in particolare all’Assessorato al Turismo e Manifestazioni, il Festival della Canzone sarà un grande protagonista fra le manifestazioni natalizie.

Ecco in dettaglio i prossimi con “70 anni in 7 giorni - musica e racconti sulla storia del Festival di Sanremo”:

Sabato 28 dicembre, ore 17.30, in piazza Colombo: anni ‘80 con The Best of Sanremo - progetto Festival

Domenica 29 dicembre, ore 17.30, in piazza Colombo: anni ‘90 con The Best of Sanremo - progetto Festival

Venerdì 3 gennaio, ore 17.30, in piazza Bresca: anni ‘2000 con Linda Blumen

Sabato 4 gennaio, ore 17.30, in piazza Colombo: anni ‘2010 con Christian G.