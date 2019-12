Diano Marina: vigilia di Natale con i canti della tradizione per le vie e piazze del centro città

Si susseguono a Diano Marina le iniziative legate al Natale. Per la giornata della vigilia, martedì 24, è in cartellone un interessante spettacolo di teatro-canzone. Il programma si intensificherà a partire dalla giornata di Santo Stefano. Scendiamo nel dettaglio di quello che succederà giorno per giorno, sino a venerdì 27.

Martedì 24 dicembre

- Leggende, storie e canti che provengono della tradizione culturale dei diversi Paesi che festeggiano la ricorrenza del 25 dicembre e le più note ed amate canzoni natalizie sono gli ingredienti dello spettacolo “CantaNatale” che l’artista Antonio Carli, nei panni di un Babbo Natale cantastorie, manderà in scena, accompagnato dal chitarrista Marco Moraglia (a sua volta in costume a tema), più volte (ore 10.30, 11.30, 16.30, 17.30 e 18.30) nel corso della giornata, nell’isola pedonale del centro cittadino, cambiando postazione di volta in volta.

- I festeggiamenti religiosi previsti della vigilia vedranno convergere i dianesi anche nelle frazioni, in particolare nelle chiese parrocchiali di Diano Gorleri (ore 21.30) e Diano Calderina (ore 22). L'appuntamento più partecipato sarà però quello del centro di Diano Marina, con prologo sulla spiaggia attigua al porto per celebrare alle ore 23.30, come tradizione, l'affascinante "Nascita di Gesù Bambino da mare" (a cura dell'Associazione Diano Sub) e proseguire con la Santa Messa di mezzanotte nella chiesa parrocchiale.

Giovedì 26 dicembre

- Primo appuntamento, alle ore 15.30, con Natale Bimbi, la rassegna dedicata ai più giovani. Nell'occasione Babbo Natale, conclusa la consegna dei regali, percorrerà il centro di Diano Marina a bordo della sua Corvetta rossa, consegnando caramelle e rendendosi disponibile per i selfie. Non mancherà, in piazza Martiri della Libertà, all'ombra del maxi albero luminoso, un folletto che augurerà buone feste dispensando palloncini colorati a tutti i bambini.

- Apertura straordinaria del Museo Civico, dalle ore 15 alle 17, con ingresso gratuito per chi porta il nome di Stefano o Stefania, ad offerta libera per gli altri.

Venerdì 27 dicembre

- Opportunità di visita guidata, alle ore 10.30, alla scoperta dei reperti e dei rari esemplari custoditi nelle varie sale del Museo Civico, all'interno di Palazzo del Parco.

- Il 2° appuntamento di Natale Bimbi vedrà protagonista, dalle ore 15.30 per le vie del centro, il Duo Eglaf, trampolieri in grado di regalare emozioni ed affascinare per i loro i costumi luminosi ed il clima festoso in cui si esibiscono. Non mancherà il folletto che, questa volta, ai bambini che si avvicineranno offrirà lo zucchero filato.

- Serata in musica: la Sala Consiliare del Comune, dalle ore 21, ospiterà un concerto natalizio del Coro Mongioje, storico e sempre apprezzato gruppo del capoluogo. Ingresso libero.

Eventi continuativi – sino al 6 gennaio

- Mostra collettiva "Forma e colore", presso Palazzo del Parco (sala mostre R. Falchi), con apertura da martedì a sabato, dalle ore 15.30 alle 19 (festivi solo su appuntamento). Da non perdere la variegata selezione di opere di artisti di valore nazionale e internazionale. Dettagli al seguente link: https://turismo.dianomarina.im.it/it/eventi/2019/mostra-forma-colore

- Pista di pattinaggio "Christmas on ice", sul Molo delle Tartarughe, aperta tutti i giorni (ore 10-12.30 e 15-24).

- Presepe artistico, aperto da oggi, 22 dicembre, presso l'Oratorio della SS. Annunziata, sulla via Aurelia, di fronte all'ingresso del porticciolo turistico, a cura della omonima Confraternita, con i seguenti orari: 10-12 e 15-18. A proposito di presepi, nelle vicinanze, presso i giardini di piazza Dante, è stato allestito dalla Famia Dianese un presepe stilizzato all'aperto, su maxi pannelli colorati, illuminati durante le ore serali.

Il programma completo - Ulteriori dettagli e il calendario completo sono disponibili sul sito turistico del Comune di Diano Marina: https://turismo.dianomarina.im.it/it/eventi-news

Iat - L'ufficio informazioni e accoglienza turistica di via Genala, a fianco della chiesa parrocchiale, è aperto sino al 19 gennaio con il seguente orario: 9-12 e 15-18, tutti i giorni, inclusi festivi (chiuso solo il lunedì).