Diano Marina: grande successo alla festa di Natale organizzata al Nido d’Infanzia G. Canepa

Grande successo alla festa di Natale organizzata al Nido d’Infanzia G. Canepa di Diano Marina.

Spiegano dalla scuola: "I bimbi dopo aver lavorato con i genitori nella produzione dei dolcetti natalizi, sono stati sorpresi da Babbo Natale arrivato in maniera anomala con la slitta / Ambulanza. Solo ai volontari della croce rossa di Diano Marina, ai quali va un grandissimo ringraziamento per la loro disponibilità, generosità e impegno costante e quotidiano, poteva venire un’idea così geniale da sorprendere tutti, in primis i piccoli protagonisti. Il pomeriggio al Nido è stato davvero intenso e pieno di emozioni; c’erano davvero tutti: la Dott.ssa Cellone Responsabile del servizio, il Comandante della polizia municipale Dott.ssa Daniela Bozzano, il signor Renato Fondatore di una scuola in Brasile con il quale il Nido Collabora da anni e tutti i meravigliosi genitori sempre presenti e pronti ad intervenire col loro supporto costante.

I momenti della giornata sono stati scanditi dalla Coordinatrice Dott.ssa Bombara abile a dettare i tempi delle varie attività. Ai bimbi sono stati donati molti regali sia dai Comuni di Diano Marina e Diano San Pietro che dalla Croce Rossa. Il pomeriggio è stato arricchito con la visione di un filmato che ha racchiuso i momenti più belli commuovendo tutti i presenti in sala. Con lo scambio degli auguri natalizi, si è concluso il lungo pomeriggio all’insegna dell’armonia e della serenità che si respira in questo meraviglioso ambiente dal profumo familiare. Tutto il personale della Cooperativa Diana, Gestore del servizio, Augura buone feste e tanta pace".