Bordighera: spettacolo di danza al Palazzo del Parco per finanziare l'acquisto di due nuovi mezzi per la Croce Azzurra di Vallecrosia (Foto)

Nel programma del Natale 2019 ieri sera al Palazzo del Parco, la Croce Azzurra di Vallecrosia ha proposto uno spettacolo di danza classica con la Scuola “Il Cigno Nero”.

Danza classica e non solo per una raccolta benefica di fondi destinati all’acquisto di due mezzi di soccorso uno dei quali una piccola ambulanza super attrezzata per raggiungere facilmente i paesini dell'entroterra. Presenti in sala il presidente e la direzione della Croce Azzurra, il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito e la direttrice della scuola “Il cigno nero” di Vallecrosia.