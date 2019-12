Amadeus si presenta a Sanremo: “Qui mi piace girare a piedi, mi aspetto la grande accoglienza questa città sa dare” (Video)

La conferenza stampa di ‘Sanremo Giovani’ è stata l’occasione per fare la prima conoscenza con Amadeus, conduttore e direttore artistico del 70° Festival di Sanremo. Come i suoi predecessori anche lui inizierà a vivere la città ben prima della fatidica settimana di inizio febbraio (Sanremo 2020 andrà in scena dal 4 all’8) e come primo approccio non c’è male.

“Qui mi piace girare a piedi, mi aspetto la grande accoglienza questa città sa dare - ha dichiarato Amadeus ai nostri microfoni - ma per il 70° Festival ci sarà qualcosa di più, Sanremo avrà tanti eventi e il palco di piazza Colombo”. Non è un segreto, infatti, che Comune e Rai stiano lavorando ormai da tempo per portare il Festival anche nel cuore di Sanremo e non solo all’Ariston. Il palco di piazza Colombo sarà il centro degli eventi, non per le collaterali, ma per veri e propri collegamenti con il teatro e per ospitate di grandi nomi dello spettacolo e della musica.

