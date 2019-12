Sopralluogo del Governatore a Taggia e Badalucco, Toti conferma di aver attivato lo stato di emergenza (Foto e Video)

Visita a sorpresa del Presidente della Regione, Giovanni Toti, oggi pomeriggio a Taggia e Badalucco, a seguito dei gravi danni che hanno colpito le due località, in occasione dell’ondata di maltempo di venerdì scorso, nell’estremo ponente ligure.

Due le località visitate da Toti: a Taggia dove il torrente Argentina ha divelto un argine ed a Badalucco, in località Oxentina, dove una strada è stata totalmente distrutta, impedendo a 6 famiglie di poter ancora vivere nelle rispettive abitazioni. Due zone molto colpite, ma che vedono una regione interamente colpita, come confermato dal Governatore Toti.

“L’allerta rossa di 24 ore fa – ha detto il Presidente - ha investito l’intera regione, con diversi fronti aperti ed ovviamente aumenta il conteggio delle somme urgenze a cui i Sindaci dovranno fare affidamento per rimediare a situazioni di grave disagio. In queste ore stiamo aggiornando, con il dipartimento nazionale di Protezione Civile, la conta dei danni complessivi che aumenterà dai 500 milioni di euro previsti prima. Continuo a chiedere al Governo un ‘tavolo Liguria’ perché abbiamo bisogno non solo di rimediare ai guasti di questo autunno che ha visto 30 allerte. Dobbiamo lavorare anche sulla prevenzione e non inseguire sempre i danni del maltempo”.

Toti, accompagnato dagli Assessori regionali imperiesi (Berrino, Viale e Scajola) e dai Sindaci di Taggia Conio e di Badalucco Orengo (oltre all’Assessore tabiese Longobardi ed alcuni Consiglieri comunali delle due località), ha verificato la situazione che, sia a Taggia che nel piccolo centro della valle Argentina, è disastrosa. Se nel primo caso si è di fronte ad un crollo stradale, nel secondo, oltre alla situazione della valle Oxentina, c’è anche la frana che ha colpito una zona poco sopra Badalucco. Qui lo smottamento di terreno è gigantesco e si è infilato tra le case, provando gravissimi danni.

Toti ha anche confermato che lo stato di emergenza nella nostra provincia è già attivo, come richiesto dai Sindaci della zona: “Quello è già stato fatto prima ancora che si chiedesse, anche se ho visto e sentito tutti i Sindaci compreso quello di Sanremo. Ma una telefonata sarebbe bastata per sapere che, questo stato di emergenza è già stato concordato ed esteso ai precedenti tre. Quindi questa zona è già in stato di emergenza ed i sindaci possono lavorare sulle somme urgenze”.