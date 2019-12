Sanremo: la piena del torrente danneggia il ponte sullo scolmatore, domattina il sopralluogo del Comune (Foto)

Il maltempo di venerdì e la conseguente piena dei torrenti hanno lasciato danni su tutto il territorio. Alcuni sono più visibili, altri ancora in fase di valutazione. Tra questi ultimi ci sono anche quelli al ponte sullo scolmatore che, come si vede dalle immagini che pubblichiamo, ha visto il distacco di alcuni cavi di acciaio dalla struttura.

Per il momento non si segnalano problemi alla circolazione ed è ancora presto per stabilire se ci sia o meno un pericolo, anche se le immagini non sono certo delle più rassicuranti. Il Comune ha programmato per domani mattina un sopralluogo in zona per verificare le reali condizioni del ponte e per pianificare eventuali lavori di ripristino.

A causare l'erosione della parte sottostante della struttura è stata la piena del fiume che, con la sua potenza, ha portato via parte del cemento esponendo così l'anima d'acciaio del ponte per poi danneggiarne una parte.

Foto Tonino Bonomo