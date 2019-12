Sanremo: la forza del mare sfonda un muro a Porto Sole, gravi danni all'approdo sanremese (Foto)

Non solo danni per il maltempo. Anche la mareggiata ha lasciato il proprio segno a Sanremo e, in particolare, a Porto Sole.

Come si vede dalle foto che pubblichiamo, le onde hanno sfondato un muro sulla banchina dell'approdo sanremese e la zona ora è interdetta in attesa dei lavori per la sistemazione. A Porto Sole anche detriti portati dalle onde, oltre a danni all'asfalto con il mare che si è infiltrato sotto la strada.

Nei prossimi giorni verrà allestito il cantiere, ma intento nelle prossime ore si prevede ancora mare agitato e vento di burrasca, tanto che Arpal ha diramato l'avviso valido per tutta la regione.

Foto Tonino Bonomo