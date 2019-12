Sanremo: ancora danni per il maltempo, stamattina è crollato un muro in via Ludovico Ariosto (Foto e Video)

Il crollo del muro in via Ludovico Ariosto (foto Tonino Bonomo)

Nuovi aggiornamenti dalla conta dei danni a seguito dell'ondata di maltempo di venerdì. Questa mattina è collassato un muro di contenimento in via Ludovico Ariosto con conseguente frana sulla strada superiore. I residenti hanno avvertito il boato di prima mattina.

Stando a quanto si apprende, il muro aveva già mostrato alcuni problemi strutturali e poi, questa mattina, con il terreno saturo di acqua, il crollo. Ora si attende un intervento soprattutto per la messa in sicurezza e la ricostruzione della strada sovrastante.

Il crollo del muro di via Ludovico Ariosto si inserisce in un quadro molto serio con danni anche piuttosto gravi come quelli alla strada di valle Armea o in direzione San Romolo. Domani mattina gli uffici di Palazzo Bellevue attiveranno gli interventi per somma urgenza.

Foto Tonino Bonomo