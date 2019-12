Molini di Triora: danni da maltempo, ripristinato a tempo di record l'acquedotto ad Aigovo

Anche Molini di Triora ha dovuto fare i conti con il maltempo di venerdì. Il danno principale ha colpito la frazione di Aigovo, dove è stato danneggiato il tubo dell'acquedotto. Non sono mancate anche frane e smottamenti per arrivare a Glori ed un albero è caduto sulla variante per andare ad Andagna.



I lavori di ripristino dell'acquedotto di Aigovo sono stati portati a termine a tempo di record: "Ci tengo a ringraziare operai comunali ed i volontari di Aigovo che questa mattina si sono adoperati per ripristinare l’acquedotto danneggiato dalle ingenti piogge. - spiega il sindaco Manuela Sasso - Ancora una volta la bontà delle persone e la loro disponibilità hanno aiutato questa amministrazione a risolvere un problema che altrimenti si sarebbe dovuto rimandare a domani con conseguenti disagi per il paese".