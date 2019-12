Anche se in cielo splende il sole, ci sono ancora pesanti disagi sul territorio dopo le piogge di venerdì.

Spianata Borgo Peri a Imperia è ancora completamente allagata, come si vede dalle immagini postate su Facebook da un esercente della zona che oggi non ha potuto aprire la propria attività. Il chiosco “Piccolo Lido” resterà chiuso fino a quando la passeggiata non sarà ripulita, ma serve un intervento pubblico perché i privati, da soli, non possono certo risolvere completamente la situazione.