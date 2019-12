Badalucco, una comunità unita nell'emergenza: abitanti in strada per spalare via il fango ed aiutare le famiglie evacuate (foto e video)

A Badalucco questo sarà un Natale che molte famiglie non dimenticheranno a causa del maltempo dei giorni scorsi. In queste ore il paese si è letteralmente rimboccato le maniche ed è sceso in strada per aiutare le famiglie delle zone dove acqua, fango e detriti hanno lasciato il segno del loro passaggio.

In particolare, in via Eugenio Bianchi dove venerdì la pioggia ha fatto grossi danni quando un fiume limaccioso è sceso dalle pareti rocciose circostanti, ha invaso la popolosa via, arrivando a valle fino alla strada principale, la SP 548. Il giorno successivo, la gravità della situazione si è palesata completamente ed il bilancio è stato pesantissimo per questo paese della Valle Argentina.- conferma il sindaco Matteo Orengo -”.- analizza il primo cittadino.In mezzo a tanto fango però c'è anche l'unione di una comunità che trova la forza per affrontare le avversità. Ieri sono stanti tantissimi i badalucchesi usciti di casa per aiutare a pulire la strada da tutti i detriti lasciati dalla frana. Un gesto che ha riscosso il plauso orgoglioso del sindaco Orengo: “” - ha concluso il sindaco.