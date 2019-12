Presunti insulti alla Juniores del Don Bosco Vallecrosia, l'Atletico Argentina respinge le accuse

La notizia pubblicata questa mattina a seguito della segnalazione da parte di un dirigente del Don Bosco Vallecrosia ha scatenato molte reazioni nel mondo del calcio locale. A rispondere sempre sulle nostre pagine è ora Marco Proto, dirigente accompagnatore della Juniores dell'Atletico Argentina, proprio la società accusata di aver rivolto pesanti epiteti ai giocatori del Vallecrosia.

Dichiara Proto: “In merito alle gravi denunce, apprese con grande stupore, da parte di un dirigente del Don Bosco Vallecrosia ci teniamo a precisare che non solo sono state fatte accuse false nei confronti dei nostri giocatori, ma è stato dato spazio ad un dirigente che durante tutta la partita ha insultato i nostri giocatori, l'arbitro ed il nostro tecnico di continuo. La dimostrazione è chiara e palese nel referto arbitrale: l'allenatore del Don Bosco è stato prima ammonito e poi espulso per frasi irriguardose verso l'arbitro e sul campo un giocatore del Don Bosco è stato espulso per fallo di reazione a gioco fermo. Prendiamo quindi le distanze da accuse e comportamenti razzisti che non ci appartengono, visto che abbiamo all'interno del nostro gruppo molti ragazzi di diverse etnie e provenienza perfettamente integrati e, a differenza di altre persone incontrate ieri, molto educati e rispettosi. È stata una partita giocata in un campo pesante da entrambe le squadre con grande vigore ma con correttezza. Alcuni giocatori del Don Bosco cercavano addirittura di prendere le distanze dall'atteggiamento dei tesserati in panchina, mostrando un evidente imbarazzo. Perdere dà sempre fastidio, ma fare accuse così gravi e false e dare spazio a persone che non dovrebbero far parte di società di calcio, soprattutto giovanili, è una sconfitta per il nostro calcio”.