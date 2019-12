Sanremo: Lucia Artusi, il ‘super assessore’ che non salta un impegno amministrativo a pochissimi giorni dal parto

Amore per il proprio lavoro o desiderio di non lasciare nemmeno per qualche ora quel ruolo che Sanremo Attiva si è guadagnata lo scorso 27 maggio? Poco importano le motivazioni, in questi casi le immagini dicono più delle parole.

E così Lucia Artusi, avvocato di professione e neo assessore all’Igiene Urbana in quota Sanremo Attiva (alla sua prima esperienza amministrativa) è tutti i giorni in Comune con il suo bel ‘pancione’ in vista. Poco importa che la scadenza sia proprio il 25 dicembre, lei non perde un impegno, una riunione di Giunta o di maggioranza.

Ora, però, il conto alla rovescia sta davvero per scadere e tra qualche giorno Lucia Artusi sarà ‘costretta’ a lasciare i suoi amati incarichi pubblici per dedicarsi a ciò che di più importante la sta aspettando. E tutti in Comune non vedono l’ora di rivederla ‘accompagnata’.

A Lucia Artusi e a tutta la sua famiglia i sinceri auguri da parte di tutta la redazione di SanremoNews.