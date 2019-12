Sanremo: Babbo Natale con il suo elfo alla scuola dell'infanzia Asquasciati

Alla scuola dell'infanzia Asquasciati, IC Sanremo Ponente, è arrivato Babbo Natale, accompagnato dal suo elfo: tutti i bambini lo hanno accolto con sorpresa e felicità.



"In occasione della speciale visita i bambini e i genitori hanno donato un'offerta all'Istituto Gaslini di Genova, per essere vicini alle famiglie di bambini che affrontano un tratto di vita difficile. Perché l'insegnamento più bello per questo Natale e per tutti i giorni dell'anno è la generosità e il bene per tutti, soprattutto per coloro che attraversano mille difficoltà. È stata anche fatta una raccolta di giochi e vestitini per l'Emporio Solidale di Sanremo".